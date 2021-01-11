Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama! 81 ilde İstiklal Marşı okundu | Video

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleşiyor. Okullarda bulunan çalışanlar ve idari kadrolar bahçeye çıkarak İstiklal Marşı'nı okuyor. Birçok aile de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek buludnukları yerden bayrak törenine destek veriyor.