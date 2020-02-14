Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama 'İdlib bölgesinde 65 rejim unsuru etkisiz hale getirildi' | Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş İdlib açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklamada; "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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