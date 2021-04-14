Video Haber Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl? | Video

Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl? | Video

Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl? | Video
14.04.2021 | 19:32

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CHP’den ayrılan ve Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı. Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Gelen son dakika haberine göre; İnce'nin koronavirüs tedavisinin hastanede süreceği bildirildi.

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