Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!
Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz gün tatil için Eskişehir'e gitti. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Ünlü sanatçı Nuri Alço, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi. İşte Nuri Alço'nun o paylaşımı!
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