Son dakika: Sağlık Bakanlığı İstanbul'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs salgını etkisini azaltıyor. Hergün açıklanan corona virüs günlük tablosundan sonra Sağlık Bakanlığı son bir haftanın koronavirüs bilançosunu paylaştı. 7 günlük süreçte Türkiye’de 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul’da her 100 bin kişiden 737’sinde corona virüs tespit edilirken, Türkiye’de corona virüs salgının başladığı günden bu yana İstanbul’da 2.755 kişi yaşamını yitirdi.