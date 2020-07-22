Son dakika: Sağlık Bakanlığı İstanbul'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
00:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürdü | Video 21.07.2020 | 00:00
00:41
00:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı! | Video 21.07.2020 | 22:48
01:34
Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme: "Soruların çalındığına inanmamıştım" | Video 21.07.2020 | 22:12
01:25
01:23
01:30
Malatya'da emanet araca satırlı saldırı | Video 21.07.2020 | 20:45
00:34
Trabzon'da kurbanlık tosun erken firar etti | Video 21.07.2020 | 20:46
00:22
Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video 21.07.2020 | 19:04
04:37
01:37
Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video 21.07.2020 | 18:36
02:16:00
01:11
04:57
02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video 21.07.2020 | 13:26
26:04
02:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video 21.07.2020 | 12:12
00:39
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs salgını etkisini azaltıyor. Hergün açıklanan corona virüs günlük tablosundan sonra Sağlık Bakanlığı son bir haftanın koronavirüs bilançosunu paylaştı. 7 günlük süreçte Türkiye’de 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul’da her 100 bin kişiden 737’sinde corona virüs tespit edilirken, Türkiye’de corona virüs salgının başladığı günden bu yana İstanbul’da 2.755 kişi yaşamını yitirdi.