Son dakika! Saros Körfezi'nde 7 metrelik dev köpek balığı paniği | Video
Son dakika haberi: Saros Körfezi Gelibolu Yarımadası açıklarında kıyıya 15 metre kadar yaklaşan 7 metrelik dev köpek balığı paniğe sebep oldu. Kıyı şeridinde zıpkınla avcılık yapan balıkçılar 7 metrelik dev köpek balığı ile suda karşılaşmadıkları için şanslı olduklarını belirtti. Kıyıya kadar gelen 7 metrelik dev köpek balığı zıpkınla avcılık yapan balıkçıların cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi...
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