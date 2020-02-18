Son dakika! Saros Körfezi'nde 7 metrelik dev köpek balığı paniği | Video

Son dakika haberi: Saros Körfezi Gelibolu Yarımadası açıklarında kıyıya 15 metre kadar yaklaşan 7 metrelik dev köpek balığı paniğe sebep oldu. Kıyı şeridinde zıpkınla avcılık yapan balıkçılar 7 metrelik dev köpek balığı ile suda karşılaşmadıkları için şanslı olduklarını belirtti. Kıyıya kadar gelen 7 metrelik dev köpek balığı zıpkınla avcılık yapan balıkçıların cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi...