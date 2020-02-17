Video Haber Son dakika! Suriye Amerikan Konseyi Başkanı'nından flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye Amerikan Konseyi Başkanı'nından flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye Amerikan Konseyi Başkanı'nından flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!
17.02.2020 | 15:40

Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib saldırıları beraberinde birçok insani drama sahne olmaya devam ediyor.  Türkiye bölgeyi refaha kavuşturmak için her yolu deniyor. Suriye Amerikan Konseyi Başkanı Dr. Zeki Lababidi, bölgeye yönelik son durumu ve yaşananları A Haber’e yorumladı. BM’ye göre 700 bin insanın son 2 ay içerisinde yerinden edildiğini belirten Lababidi, yaşananların bir insanlı dram olduğunu ve sivillere Türkiye dışında kimsenin yardım etmediğini vurguladı.

"TÜRKİYE İDLİB'DEKİ İNSANİ FELAKETİN TÜM YÜKÜNÜ TAŞIYOR"

Suriye Amerikan Konseyi Başkanı Dr. Zeki Lababidi: "Türkiye buradaki insani felaketin tüm yükünü taşıyor ve İdlib'deki ordusunu korumaya çalışıyor. İdlib'de 3 milyona yakın insan var ve bunların çoğu Suriye'nin diğer bölgelerinden geldi. Bu 3 milyon insanla kim ilgilenecek? Zaten Türkiye'nin sınırlarının içerisinde 3 milyon insan var ve 18 milyonluk ülkenin nüfusu bir andan %10 oranında artacak, bu sorunu çözmek mümkün değildir. İnsanların okula, yemeğe, işe ihtiyaçları var. Türkiye İdlib'de kendini savunacak ve bu problemi yaşamak zorunda değiliz diyerek şeytani Suriye kasabının ilerleyişini durdurmaya karar verecektir. Böylece tüm mülteciler evlerine dönecektir. Savaşın durması gerekir, bu şehirdeki tüm insanlar terörist olamaz. Bunların neredeyse %50'si çocuktur, onlara terörist diyemeyiz. Dünya, Türkiye'ye ve bu katliamı durdurmaya yardım etmelidir." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Lababidi: "Türkiye'nin bu bölgelerde kendini teröristlere karşı koruması gerekiyor. Türk halkını saldırılardan korumak için bu teröristlere, Türkiye sınırının dışında savaşmak çok daha iyi olacaktır. İdlib'de sınırlarını korumak Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir." şeklinde konuştu.

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