Video Haber SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması!

SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması!

SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması!
26.04.2021 | 15:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 01:49
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 26.04.2021 | 15:05
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 06:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 26.04.2021 | 15:12
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 01:49
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 26.04.2021 | 15:05
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 04:36
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 26.04.2021 | 15:01
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Engin Ardıç | Al bir tane daha 03:15
Engin Ardıç | Al bir tane daha 26.04.2021 | 13:44
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 02:34
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 26.04.2021 | 13:42
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 03:54
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 26.04.2021 | 13:40
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 06:28
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 26.04.2021 | 13:35
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 08:38
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 26.04.2021 | 13:32
Altun'dan ABD'ye soykırım tepkisi | Video 09:28
Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video 26.04.2021 | 10:53
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 02:58
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 26.04.2021 | 09:50
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 02:11
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 26.04.2021 | 09:32
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 26.04.2021 | 08:31
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 00:22
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 26.04.2021 | 02:46
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 01:14
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 25.04.2021 | 23:51
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 05:45
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 04:41
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 01:01
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 25.04.2021 | 19:51

Son dakika haberleri... Kısmi kapanma sürecinin arıdan tam kapanma olacak mı? Kritik Cumhurbaşikanlığı Kabinesi toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA