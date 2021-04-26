SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı!
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nİsan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardında yaptığı konuşmada 29 Nisan ve 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanmanın nasıl uygulanacağını duyurdu. İşte tam kapanmanın tüm detayları, açık olacak işletmeler ve çalışma saatleri...