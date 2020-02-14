Son dakika! TSK'dan İdlib'e yoğun tank ve askeri sevkiyat | Video
Son dakika haberi.. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e yoğun zırhlı araç, tank ve askeri sevkiyatı kamerada...
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