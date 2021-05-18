Video Haber SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti | Video

SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti | Video

SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti | Video
18.05.2021 | 19:12

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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasının güncel halini paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen üç il Erzurum, İstanbul ve Ağrı oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Bu kapsamda haftalardır zirvede olan İstanbul, yerini Erzurum'a bıraktı.

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