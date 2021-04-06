Video Haber Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
06.04.2021 | 20:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 02:36
Son dakika: Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 06.04.2021 | 20:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Doğu Akdeniz ve Gümrük Birliği mesajı | Video 01:15
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB ile kritik zirve! Doğu Akdeniz ve Gümrük Birliği mesajı | Video 06.04.2021 | 20:35
Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 02:19
Son dakika: Kartal'da 3 kişi öldüren zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 06.04.2021 | 18:45
Hıncal Uluç | 34 DUU 383!.. İşte Kovid’in hızla yayılma sebebi!.. 03:41
Hıncal Uluç | 34 DUU 383!.. İşte Kovid’in hızla yayılma sebebi!.. 06.04.2021 | 16:41
Ahmet Çakar | Temas mutlak, ofsayt doğru 02:02
Ahmet Çakar | Temas mutlak, ofsayt doğru 06.04.2021 | 15:16
Burhanettin Duran | Emekli amiral bildirisi ve Erdoğan’ın tepkisi 05:00
Burhanettin Duran | Emekli amiral bildirisi ve Erdoğan’ın tepkisi 06.04.2021 | 14:59
Özlem Doğaner | Kaç kuşak yitirdik bu zihniyetle? 04:44
Özlem Doğaner | Kaç kuşak yitirdik bu zihniyetle? 06.04.2021 | 13:51
Haşmet Babaoğlu | Ne oluyor bu dünyaya? 02:48
Haşmet Babaoğlu | Ne oluyor bu dünyaya? 06.04.2021 | 13:49
Hasan Basri Yalçın | Muhtıra bu değilse nedir? 03:59
Hasan Basri Yalçın | Muhtıra bu değilse nedir? 06.04.2021 | 12:40
Hilal Kaplan | Montrö tartışması nasıl başladı? 02:20
Hilal Kaplan | Montrö tartışması nasıl başladı? 06.04.2021 | 12:38
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video 00:51
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video 06.04.2021 | 12:29
THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı 02:11
THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı 06.04.2021 | 11:28
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 01:26
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 06.04.2021 | 12:04
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:36
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 06.04.2021 | 11:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 04:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 06.04.2021 | 11:37
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 45:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 06.04.2021 | 11:21
Yavuz Donat | İki akil adam 05:56
Yavuz Donat | İki akil adam 06.04.2021 | 11:01
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 02:57
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 06.04.2021 | 11:00
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 01:43
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 06.04.2021 | 10:10
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 03:26
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 06.04.2021 | 10:13

Son dakika haberleri: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 58 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 6 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA