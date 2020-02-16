Tarihte bir ilk yaşandı! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde ilk kez tartıştı | Video

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri tarihte ilk kez kamuoyu önünde tartıştı. 56. Münih Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunu tartıştı. Aliyev ’Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler'in Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. Çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temel alınarak elde edilmelidir’ dedi.