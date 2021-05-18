TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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TBMM'deki Filistin oturumunda Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 18.05.2021 | 16:48
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik sistematik saldırıları hakkında TBMM'de konuşma yapıyor. Bakan Çavuşoğlu, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, "İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek" ifadelerini kullandı.