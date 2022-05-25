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Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video 25.05.2022 | 13:14
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar | Video 24.05.2022 | 22:54
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 24.05.2022 | 22:42
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video 24.05.2022 | 22:37
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Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 24.05.2022 | 21:47
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Bakan Akar sınırda | Video 24.05.2022 | 20:21
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Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar... | Video 24.05.2022 | 18:23
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Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 24.05.2022 | 17:38
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Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu çizgiyi aşmak üzere 24.05.2022 | 16:36
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Mahmut Övür | Oliver Stone: Batılı liderler 'özgür' değil 24.05.2022 | 13:59
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Mehmet Barlas | Abdülhamid'i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor? 24.05.2022 | 13:56
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerle sağlanan sıcak temas çatışmaya döndü. Yağışlı ve puslu havadadaki çatışmada, 5 vatan evladı şehit oldu, 5 vatan evladı ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor ateş gibi düşen şehitlerin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.