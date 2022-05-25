Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video

Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerle sağlanan sıcak temas çatışmaya döndü. Yağışlı ve puslu havadadaki çatışmada, 5 vatan evladı şehit oldu, 5 vatan evladı ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor ateş gibi düşen şehitlerin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.