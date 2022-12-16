Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-iHA hedefi tam isabetle vurdu | Video
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Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.