Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video
Antalya'da esnaf Enver Acar ekmeği 75 kuruştan satıyordu. Kentte ekmeğin 1 lira olduğunu vurgulayan Antalya Ekmek Üreticileri Derneği konuya yargıya taşıdı ve Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Durumu değerlendiren mahkeme esnafın haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Bunun üzerine Enver Acar haksız rekabet oluşmadığı ve gerekli delil olmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti, üst mahkemeye başvurdu.
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