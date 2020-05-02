Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, canlı yayında Funda Karayel'in sorularını cevapladı | Video
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Funda Karayel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'a 11 bini aşkın kişinin başvurduğu Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması hakkında merak edilenleri sordu. İşte Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un canlı yayındaki; Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması hakkındaki o açıklamaları...