Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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