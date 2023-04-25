Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.