Video Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster? 2022 yılbaşı özel programında yıldız yağmuru... (31 Aralık 2021 Cuma)
Kim Milyoner Olmak İster? 2022 yılbaşı özel programında yıldız yağmuru... (31 Aralık 2021 Cuma)

Kim Milyoner Olmak İster? 2022 yılbaşı özel programında yıldız yağmuru... (31 Aralık 2021 Cuma)

31.12.2021 | 09:44

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Kim Milyoner Olmak İster? 2022 yılbaşı özel programında yıldız yağmuru... (31 Aralık 2021 Cuma) 31.12.2021 | 09:44
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

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atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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