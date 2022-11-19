Video Magazin Bir gün nişanlı kaldılar... Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi! İşte düğünden ilk kareler | Video
Bir gün nişanlı kaldılar... Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi! İşte düğünden ilk kareler | Video

Bir gün nişanlı kaldılar... Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi! İşte düğünden ilk kareler | Video

19.11.2022 | 11:33

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Survivor 2021 sezonundaki performansıyla şampiyon olan İsmail Balaban ile gönüllüler takımındaki İlayda Şeker'in arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. Yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, sadece 1 gün nişanlı kaldı ve çift dün akşam süpriz bir şekilde Ürgüp'te dünyayevine girdi. İşte düğünden ilk kareler...

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