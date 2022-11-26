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OTOMATİK OYNAT
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Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
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Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
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Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
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Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çiftinden romantik paylaşım | Video 21.11.2022 | 11:27
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Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı | Video 21.11.2022 | 10:16
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Seren Serengil, üvey ablası Fulya Telli hakkında ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 09:51
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Hadise'nin minili dans şovu olay oldu | Video 13.11.2022 | 10:00
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Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video 09.11.2022 | 16:03
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Seray Sever'den ikizleriyle yeni paylaşım! | Video 08.11.2022 | 20:14
Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban, aynı dönem gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile nişanlanmıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker bugün Antalya'da düğün yaptı! Batuhan Karacakaya da düğüne katılanlar arasındaydı. İşte ünlü çiftin düğününden ilk kareler!