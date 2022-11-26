Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban, aynı dönem gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile nişanlanmıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker bugün Antalya'da düğün yaptı! Batuhan Karacakaya da düğüne katılanlar arasındaydı. İşte ünlü çiftin düğününden ilk kareler!