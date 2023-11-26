Ünlü manken Sema Şimşek yere kapaklandı | Video
Ünlü manken Sema Şimşek, podyuma çıktığı elbisesinin azizliğine uğradı. Ünlü manken elbisesine takılıp yere düştü. Bu talihsiz anlar ise kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Ünlü manken Sema Şimşek yere kapaklandı | Video 26.11.2023 | 14:16
01:55
Bursa’da Demet Akalın coşkusu | Video 26.11.2023 | 08:35
01:08
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
00:42
00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
00:21
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, galada eşleriyle dans etti | Video 23.11.2023 | 10:43
00:54
Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video 22.11.2023 | 14:41
02:21
00:42
00:14
00:30
02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 15.11.2023 | 14:56
00:28
Mine Tugay yağmur altında havuz keyfi yaptığı anları paylaştı | Video 14.11.2023 | 09:56
00:25
Şevval Sam doğum gününü "Ölüler Günü'nde kutladı | Video 12.11.2023 | 12:58
00:43
04:12
03:25
00:33
Haluk Bilginer'den dans şov! Son hali gündem oldu | Video 10.11.2023 | 10:43