Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Tanıtımı yayınlandı! "Bu gece sana veda etmeye geldim" | Video

ATV ekranları için Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi için heyecan dorukta. Kurtlar Vadisi ve EDHO'dan sonra en iyi yapım olarak görülen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci tanıtımı...