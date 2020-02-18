Video Medya Son dakika! Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni aşkı Umut Duygu ile ilk kez böyle görüntülendi | Video

Son dakika! Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni aşkı Umut Duygu ile ilk kez böyle görüntülendi | Video

Son dakika! Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni aşkı Umut Duygu ile ilk kez böyle görüntülendi | Video
18.02.2020 | 09:45

Son dakika haberi... Yeni aşkı Umut Duygu i,le ilk kez görüntülenen Burçin Terzioğlu, basın mensuplarının sorularına bakın nasıl cevap vermeyi tercih etti...

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