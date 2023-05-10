Kan akışının önünde engel bırakmıyor! Tek yudumuyla tansiyon dengeleyen mucizevi içecek | Video
Tansiyon tüm dünyadaki en büyük halk sağlığı sorunlarından biri. Kalp ve damar sağlığına bağlı hastalıklar, en büyük ölüm sebepleri arasında yer alırken aynı zamanda tüm bu sağlık riskleri engellenebilir faktörlerle de iç içe. Genellikle kalbin etrafındaki atardamarlarda yağ birikintilerinin birikmesinden kaynaklanan ateroskleroz, kalbe giden kan akışını kısıtlar ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, sağlık kurumlarının kalp hastalığı riskinizi azaltmak için yaptığı temel önerilerden biri kan basıncınızı düşük tutmaktır. Daha spesifik olarak, potasyum içeriği yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketilmesini önerir.
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