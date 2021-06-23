1 yıl önce bugün Obradovic Fenerbahçe'ye veda etti | Video
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Deneyimli koç Željko Obradović, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe tarihindeki ilk Euroleague zaferinin kazanılmasında büyük rol oynayan Obradovic, geçen sene bugün Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. İşte Obradovic'in Fenerbahçe döneminin satır başları.
Deneyimli koç Željko Obradović, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe tarihindeki ilk Euroleague zaferinin kazanılmasında büyük rol oynayan Obradovic, geçen sene bugün Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. İşte Obradovic'in Fenerbahçe döneminin satır başları.