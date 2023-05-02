Video Spor 6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik" | Video
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke:

6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik" | Video

02.05.2023 | 08:47

İstanbuspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Bize bir galibiyet yeter gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Çok önemli bir virajdı" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maç bölüm bölüm değerlendirmemiz lazım. İlk bölüm çalıştığımız gibiydi Çalıştığımız gibi geçti. Golü de bulduk. Giresunspor'un etkinliği çok daha iyiydi. David penaltı kurtardı. David'e kocaman teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir andı. Hafta boyunca oyuncularımıza bu maçların psikolojik olarak oynanması gerektiğini söyledik. İkinci yarı oyuncularımla konuştuğumda, bu şekilde bekleyerek maçın bitemeyeceğini, ön alan baskısı yapıp, geniş alanda oynayacağız dedim. Ön alan baskısı gayet iyi giderken arkaya atılan top oldu. Kırmızı kart doğruydu. Hikaye bambaşka bir yöne gitti. Tamamıyla savunma yaptık. Birçok oyuncunun performansı bu maçın altında kalınca sadece savunduk. Sonra 5'liye döndük. Girenler çok katkı verdi. Bana göre maç hakkı 1-0 değildi. Oyuncularım adına çok mutluyum. Trabzonspor'un 30 dakikasında, bu maçın çoğu bölümünde savunma hariç iyi değildik. Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Bize bir galibiyet yeter gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Çok önemli bir virajdı. İyi hazırlamıştık. Her anını çalışmamış olmamız rağmen top bizdeyken iyi oynamadık. Giresunspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Son haftalarda formda olan golcü futbolcu Emeka Eze hakkında konuşan Tekke, "Şu ana kadar forvetlerimiz 3 tane gol attı. Eze geldiğinde ona söyledim. Oyunu daha doğru oynamaya çalışıyor, bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu haftaki performansından hiç memnun değilim. Güzel bir gol oldu. Eze'nin plan içerisinde oynamayı sevmesi lazım. Eze'de birçok golcüde olmayan özellikler var. Yanındaki ile doğru oynarsa İstediği değeri bulabilir. Ondan çok daha fazla şey bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİR ADIM ÖNE GEÇTİK"
Ligdeki durumları için ise Fatih Tekke, "Ligde kaldık diyemeyiz. Bir adım öne geçtik diyebiliriz. Galatasaray ile zor bir maçımız var. Kasımapaşa ile çok daha zor maçımız var. Bu oyuncular kendilerinde olan potansiyeli kısa bir süre plan içerisinde hemen hemen her maç söyleneni yapmaya çalışıyor. Bunda gayet başarılı oldular. Şu an mutluyuz ama futbol bu. Oynadığımız her maç önemli. Matematiksel olarak garanti olduğunda bunu söylemek daha doğru olur. Bizim ciddi bir hayalimiz var. Bir adım öndeyiz. Gerçekçi olmak zorundayız. Moralimiz arttı. İnşallah kalırız" ifadelerini kullandı.

"BANA GÖRE 3 PUANI GİRESUNSPOR HAK ETTİ"
Geldiklerinden beri ikinci kötü maçlarını oynadıklarını ifade eden Tekke, "3 puanı çok iyi savundular. Bu başarıdır. Bana göre 3 puanı Giresunspor hak etmiştir. Penaltı gol olsa net. Oyun böyle bir şey. 3 puan için birbirimize kötü söz söylememize gerek yok. 3 puandan değerli şeylerimiz var bizim. İnsanınız, insanlar hata yaparlar. İyi şeyler de yaparlar. İyi anılmakta fayda var. Bunların değerli olduğunu insanlara anlatmaya da gerek var. Oyuna baktığımız aman bakış açım bu. Kimsenin alışmış olduğu cümleler kurmadım. Bugün bizim için 3 puan çok değerliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın geneline baktığınız zaman Giresunspor'un hakkıydı. Bir önceki iyi oynadığımız kaybettiğimiz maçların telafisi olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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