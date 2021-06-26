95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927'den beri aralıksız düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nu 3 numaralı Burgas kazandı. Jokey Ahmet Çelik üst üste 7. kez zafere ulaştı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşında 22 safkan İngiliz tayı katıldı. 95. Gazi Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak koşuldu.