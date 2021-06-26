Video Spor 95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı

95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı

95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı
26.06.2021 | 17:57

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927'den beri aralıksız düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nu 3 numaralı Burgas kazandı. Jokey Ahmet Çelik üst üste 7. kez zafere ulaştı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşında 22 safkan İngiliz tayı katıldı. 95. Gazi Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak koşuldu.

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