Video Spor A Milli Takım'da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video
A Milli Takım'da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video

A Milli Takım'da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video

14.11.2022 | 21:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

A Milli Takım’da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video 00:13
A Milli Takım'da güldüren anlar! Arda Güler ve Umut Bozok şakalaştı... | Video 14.11.2022 | 21:35
İstanbul Bağcılar’da hakeme saldırı anı kamerada 01:21
İstanbul Bağcılar'da hakeme saldırı anı kamerada 14.11.2022 | 13:11
Amatör maçta hakeme saldırı | Video 01:21
Amatör maçta hakeme saldırı | Video 14.11.2022 | 12:35
Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu | Video 01:02
Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu | Video 13.11.2022 | 12:17
Mahmut Tekdemir’in eşinden Galatasaray için olay sözler! Biz sizi o sahaya gömeriz | Video 00:49
Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz" | Video 13.11.2022 | 12:19
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: Yine 1 kişi eksik kaldık | Video 07:24
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Yine 1 kişi eksik kaldık" | Video 13.11.2022 | 06:05
Başakşehir 0-7 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu | Video 08:37
Başakşehir 0-7 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu" | Video 13.11.2022 | 06:06
Dursun Özbek: Aradan sonra şov devam edecek | Video 03:56
Dursun Özbek: "Aradan sonra şov devam edecek" | Video 13.11.2022 | 06:05
Trabzonspor’un yıldız golcüsü Umut Bozok’tan transfer itirafı 01:26
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı 10.11.2022 | 13:14
İlhan Palut, Beşiktaş’tan teklif aldı mı? | Video 01:21
İlhan Palut, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? | Video 10.11.2022 | 10:56
Dursun Özbek, Icardi transferi hakkında konuştu | Video 02:04
Dursun Özbek, Icardi transferi hakkında konuştu | Video 09.11.2022 | 15:54
Gol yiyen rakibini teselli etti! 02:11
Gol yiyen rakibini teselli etti! 09.11.2022 | 15:02
Bakan Kasapoğlu’ndan SABAH Spor’a özel açıklamalar | Video 03:49
Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video 09.11.2022 | 12:04
Bakan Kasapoğlu: Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz | Video 26:40
Bakan Kasapoğlu: "Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz" | Video 09.11.2022 | 11:32
Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda | Video 00:55
Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video 09.11.2022 | 10:12
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 00:12
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 09.11.2022 | 08:42
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 00:45
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 08.11.2022 | 10:18
Emre Belözoğlu çıldırdı! Telefonu çalan gazeteci ile kavga etti: O zaman kapatacaksın! | Video 01:00
Emre Belözoğlu çıldırdı! Telefonu çalan gazeteci ile kavga etti: "O zaman kapatacaksın!" | Video 08.11.2022 | 09:30
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22

Çekya ve İskoçya ile oynanacak hazırlık maçları için çalışmalara başlayan A Milli Takım'da genç yıldız Arda Güler, Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok ile şakalaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA