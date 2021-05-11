Abdurrahim Albayrak Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Tarifi olmayan bir gün"
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Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek son hafta öncesi lider Beşiktaş işle puanını eşitleyen Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Yusuf Günay'la beraber birimiz altta birimiz üstte sarılarak izledik. Tarifi olmayan bir gün. Allah herkese böyle günleri nasip etsin." dedi.