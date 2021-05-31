Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi istiyor

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında transfer gündemini değerlendiren Salim Manav, Adana Demirspor'un Badou Ndiaye ile görüştüğünü ifade etti. Manav, "Badou Ndiaye ile Adana Demirspor arasında görüşmeler sürüyor. Hafta içinde transfer netleşecektir, Ndiaye'nin istediği sözleşme 3 yıllık" ifadelerini kullandı.