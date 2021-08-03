Adana Demirspor taraftarlarından Younes Belhanda'ya sevgi seli!
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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bu sezon transferleriyle dikkat çekmişti. Younes Belhanda ve Balotelli gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, lige iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transfer Younes Belhanda için havalimanında toplanan taraftarlar, Faslı oyuncuyu coşkuyla karşıladı.