Video Spor Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: "Futbola ihanet ediyoruz" | Video
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal:

Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: "Futbola ihanet ediyoruz" | Video

20.03.2023 | 08:36

Alanyaspor Teknik Ersun Yanal, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından, “Ben hakemler için de çok üzülüyorum. Böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda yaptığı travmanın empatisini yapıyor musunuz? Bir empatisini yapsınlar ne olacak. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimize futbola ciddi birikmiş özrü var” dedi.

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Alanyaspor Teknik Ersun Yanal, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Yanal, "Erken gol sonrasında rakibin gol atma çabasını değerlendiremedik. Futbolun çok tartışıldığı bir nokta var. Doğru ya da yanlış, ligin önüne geçen bir takım serzenişler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalar. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor. Elbette konuşulacak konular ama bence futbolun konuşulduğu yer daha az. Hakemin de bu kadar baskı altında maç yönetmesi, devre arasında da çıkarken de söylemiştim, çok baskı altında maç yönetiyorsunuz. Elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi bu bayağı söyleme yol açacak" diye konuştu.

"ONLARI BU DURUMA GETİREN, BU ORTAMDIR"
Yanal, hakemleri bu duruma getiren bu ortamın olduğunu vurgulayarak, "Biz ortamı konuşmaya başladığımızda futbolu konuşalım diyorlar. Ben futbolu konuşayım çok kolay, Fenerbahçe iyi bir takım, şampiyonluğa oynuyor. Biz ilk yarı pozisyon vermedik. Bu takım bu yıl 24 golü kontrataktan ve çıkarken top kaybetmekten mağlup olarak geldi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evirilmesi gerekecek. Geçen hafta Ankara maçında da 2 golü bu şekilde yemiştik. İlk Fenerbahçe maçında da yediğimiz gol şekli de, oyun derken kaptırdığımız toplardı" sözlerine yer verdi.

"FUTBOLA İHANET EDİYORUZ"
Yanal açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu tur konuda bir güvensizlik söz konusu. Bunu toparlamak gerekir, çok geç bir zamana geldik bu ligin sonuna doğru geldik. Bunları konuşmak, tartışmak futbol adına bir araya gelmek güzel olur. Ama futbol böyle konuşulmuyor. Futbol hakemler üzerinden, federasyon üzerinden, ortam üzerinden konuşuluyor. İlk cümle bunlarla başlıyor. Geçen hafta sayın Jesus'un da Galatasaray, Beşiktaş açıklaması var. Umarım bunlar kısa surede biter ve futbolu konuşuruz. Ben hakemler için de çok üzülüyorum. Böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda, yaptığı travmanın empatisini yapıyor musunuz? Bir empatisini yapsınlar ne olacak. Onlara oluşturduğumuz ortamı da düşünmeliyiz. Ortam yüzünden, belki elini cebine götürdü, 'Allah kahretsin, şimdi geçen hafta bir sürü olay yaşandı, bir de bunu yapsam eyvah' yani siz değerlendirin, açıklamalar ortada. Ben mağlubiyete kılıf olarak söylemiyorum. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimize futbola ciddi birikmiş özrü var."

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