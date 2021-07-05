Almanya, olimpiyat kadrosunu Tsubasa konseptiyle duyurdu | Video
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Almanya Milli Takımı, resmi hesabından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosunu Tsubasa konseptiyle duyurdu. Kadroda Fenerbahçe'nin eski oyuncu Max Kruse de yer aldı.