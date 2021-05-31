Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu anlar!
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Fina Four mücadelesinde Barcelona'yı mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes Euroleague şampiyonu oldu. Maçın son saniyeleri ve şampiyonluk heyecanı kameralara işte böyle yansıdı.