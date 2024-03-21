Arda Güler için transfer iddiası! Takasla Leverkusen'e mi gidecek? | Video

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından fazla forma şansı bulamamış, bu durum tepkiye yol açmıştı. Antrenmanlarda muhteşem goller ve asistler yapan Arda Güler'e İspanya basını da destek olmuş, forma şansının yeteri kadar verilmediğini savunmuştu. Kulübeden oyuna girdiği Celta Vigo maçında La Liga'daki ilk golünü atan Arda Güler'in, Osasuna maçında son dakikada orta sahadan attığı muhteşem şutun direkten dönmesi herkesi üzmüştü. İspanyol yorumcular, "O şut bizim için gol. Bu yaşta bu denli kendine güvenmesi muhteşem bir şey" diyen Carlo Ancelotti'ye "Arda Güler'i artık 10 dakikadan fazla izlemek istiyoruz" dediler.