Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video
Kahramanmaraş merkezli iki depremde enkazdan kurtarılan Mesut adlı küçük çocuğun mesaj gönderdiği Fenerbahçeli Arda Güler’den yanıt geldi. Arda Güler, 113 saat sonra enkazdan kurtarılan ve ambulansla hastaneye götürülürken kendisine seslenen mucize çocuk Mesut'a cevap verdi. Arda videolu paylaşımında "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, başardın ve mücadelenle bize umut oldu. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" dedi.
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