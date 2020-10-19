Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov | Video

Arda Turan'ın 2 yaşındaki oğlu Hamza Arda, kardeşi Asil Aslan'a 'Cim bom bom' tezahüratını öğretmeye çalıştı.

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olan ve tam 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Instagram hesabından oğullarının videosunu paylaştı. 2 yaşındaki Hamza Arda'nın 'Cim bom bom' tezahüratını, henüz 4 aylık olan kardeşi Asil Aslan'a söylediği anları takipçileriyle paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, paylaşıma Galatasaray kulübünü de etiketledi.