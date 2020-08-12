Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kaldı!

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba, siyah-beyazlılarda kaldı. Gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Kanadalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı. Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonus alacak.