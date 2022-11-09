Video Spor Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video
Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video

Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video

09.11.2022 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda | Video 00:55
Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video 09.11.2022 | 10:12
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 00:12
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 09.11.2022 | 08:42
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 00:45
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 08.11.2022 | 10:18
Emre Belözoğlu çıldırdı! Telefonu çalan gazeteci ile kavga etti: O zaman kapatacaksın! | Video 01:00
Emre Belözoğlu çıldırdı! Telefonu çalan gazeteci ile kavga etti: "O zaman kapatacaksın!" | Video 08.11.2022 | 09:30
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
Erman Toroğlu Trabzonspor-Konyaspor maçındaki pozisyonları yorumladı. Penaltılar doğru mu? | Video 16:41
Erman Toroğlu Trabzonspor-Konyaspor maçındaki pozisyonları yorumladı. Penaltılar doğru mu? | Video 07.11.2022 | 09:54
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11’i belirledi | Video 02:10
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 01:43
Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
Galatasaray’da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 00:58
Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
Trabzonspor 2-2 Konyaspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: Ortalıkta gri bir oyun vardı | Video 04:44
Trabzonspor 2-2 Konyaspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Ortalıkta gri bir oyun vardı" | Video 07.11.2022 | 08:55
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: Dünyanın en garip fikstürü 10:30
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: Golden sonra dağıldık | Video 10:26
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Golden sonra dağıldık" | Video 06.11.2022 | 08:40
Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu’nda izledi | Video 00:41
Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda izledi | Video 06.11.2022 | 08:40
Morutan maça damga vurdu 00:52
Morutan maça damga vurdu 05.11.2022 | 19:45
Arda Güler’in canlı yayın heyecanı izleyenleri gülümsetti: Ne diyeceğiz, ne soracağız abi? 00:31
Arda Güler'in canlı yayın heyecanı izleyenleri gülümsetti: "Ne diyeceğiz, ne soracağız abi?" 04.11.2022 | 14:54
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Arda Güler çok yetenekli | Video 06:49
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Arda Güler çok yetenekli" | Video 04.11.2022 | 09:32
Trabzonspor 1-0 Ferencvaros MAÇ SONU | Abdullah Avcı: 9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz | Video 07:03
Trabzonspor 1-0 Ferencvaros MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" | Video 04.11.2022 | 08:55
Slavia Prag 1-1 Sivasspor MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı | Video 03:00
Slavia Prag 1-1 Sivasspor MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: "Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı" | Video 04.11.2022 | 08:52

SABAH gazetesinin düzenlediği ve gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutuyor. Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA