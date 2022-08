Bakan Kasapoğlu: "Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak" | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Konya’da en yüksek katılıma sahip 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türkiye’nin oyunlarda şu ana kadar toplamda 238 madalyayla rekor kırdığını ve her bir ülkenin bu rekoru kırmaya çalışacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Selçuklu Gençlik Merkezi Oyunlar Basın Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Müslüman dünyayı en yüksek katılımla bir araya getiren bir çalışmaya hep birlikte imza attıklarını kaydetti. Konya'nın hoşgörülü, kucaklayıcı ve birleştirici bir şehir olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik hamdolsun yine Türkiyemize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. Bu anlamda Konya'da böylesine anlamlı bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için mutlu olduğumuzu ve hakikaten bu çalışmanın, bu anlamlı organizasyonun çıtasını çok ama çok yukarılara taşıdığımızı da şükürler olsun ki heyecanla, sevinçle ifade ediyorum. İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin katıldığı bir organizasyon. Bu anlamlı birliktelikte bu yıl en yüksek katılımın organizasyonu gerçekleştiriliyor. Hiçbir zaman İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu kadar yoğun katılımla bir araya geldiği organizasyon Konya'daki kadar olmadı. Konya'da hem en yüksek ülke katılımı ve hem de en fazla sporcunun, teknik heyetin katıldığı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılının en geniş, en büyük spor organizasyonu aynı zamanda. Tabii gerek sporun birleştiren ruhu, spor kültürüyle ve gerekse Konya'nın hoşgörü iklimiyle birleştiğinde tablo çok ama çok farklı noktalara doğru gidiyor. İnşallah 2 günlük bir süreç var ve onu da yine el birliğiyle büyük bir coşkuyla tamamlayacağız. Ben katkısı olan emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.Oyunların, iş birliğinden en güzel neticeyi aldıklarının bir kanıtı olduğunu ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz kurum taassubunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep geride bırakarak birlikte olmanın enerjisini, birlikte olmanın ruhunu, bereketini öne çıkararak inanıyorum ki yeni başarılara yelken açacağız. Oyunların o anlamdaki ruhu bu anlamda iklimi çok güzel. Geçen hafta salı akşamı o güzel tablo, coşkulu iklim bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli Konyalı hemşehrilerimizce gönülden alkışlanması, sporun o birleştiren yönünü ortaya koydu. Hem onunla ilgili olarak, hem o akşam için hem bugüne kadarki çok güzide ev sahipliği için Konya halkının bu güzel organizasyondaki yeri apayrı. Ben bu vesileyle tüm Konyalı hemşerilerimizi de özellikle ev sahiplikleri için gönül zenginlikleri için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Sahada pek çok başarı ve rekor madalyaların olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da oyunların henüz bitmemesine rağmen çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız ve bununla birlikte 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Oyunların henüz bitmesine 3 gün kala biz bunu hep birlikte aştık. Şu an 238'le onun çok çok önündeyiz. Tabii 238 madalya aynı zamanda İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olmuş olduk. Madalya sayılarını incelerken bizi takip eden ülkelere baktığımda, aslında bizden sonraki 3 ülkenin toplam madalya sayısını dahi geçtiğimizi gördüm. Hamdolsun bundan sonra bu oyunlar tarihinde her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak. Bu da ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu.