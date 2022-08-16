Bakan Kasapoğlu: "Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak" | Video

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Konya’da en yüksek katılıma sahip 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türkiye’nin oyunlarda şu ana kadar toplamda 238 madalyayla rekor kırdığını ve her bir ülkenin bu rekoru kırmaya çalışacağını söyledi.
Oyunların, iş birliğinden en güzel neticeyi aldıklarının bir kanıtı olduğunu ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz kurum taassubunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep geride bırakarak birlikte olmanın enerjisini, birlikte olmanın ruhunu, bereketini öne çıkararak inanıyorum ki yeni başarılara yelken açacağız. Oyunların o anlamdaki ruhu bu anlamda iklimi çok güzel. Geçen hafta salı akşamı o güzel tablo, coşkulu iklim bizler için ayrı bir güzellikti. Her bir ülkenin değerli Konyalı hemşehrilerimizce gönülden alkışlanması, sporun o birleştiren yönünü ortaya koydu. Hem onunla ilgili olarak, hem o akşam için hem bugüne kadarki çok güzide ev sahipliği için Konya halkının bu güzel organizasyondaki yeri apayrı. Ben bu vesileyle tüm Konyalı hemşerilerimizi de özellikle ev sahiplikleri için gönül zenginlikleri için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"TOPLAM 93 ALTIN, 81 GÜMÜŞ, 64 BRONZ MADALYAMIZ VAR"
Sahada pek çok başarı ve rekor madalyaların olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da oyunların henüz bitmemesine rağmen çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız ve bununla birlikte 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Oyunların henüz bitmesine 3 gün kala biz bunu hep birlikte aştık. Şu an 238'le onun çok çok önündeyiz. Tabii 238 madalya aynı zamanda İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olmuş olduk. Madalya sayılarını incelerken bizi takip eden ülkelere baktığımda, aslında bizden sonraki 3 ülkenin toplam madalya sayısını dahi geçtiğimizi gördüm. Hamdolsun bundan sonra bu oyunlar tarihinde her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak. Bu da ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu.