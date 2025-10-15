Video Spor Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video
15.10.2025 | 09:06

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Kocaeli'de oynanan maçı protokol tribününde izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde soyunma odasına giderek A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

