Video Spor Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi

Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi

Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi
26.05.2021 | 16:33

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. (BJK spor haberi)

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