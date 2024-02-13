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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos:

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Kim hak ediyorsa sahada olacak" | Video

13.02.2024 | 06:01

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada zor bir maç olduğunu söyleyerek, "İki takım da maçı kazanmak için oynadı ama beraberlik çıktı" dedi.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, zor bir maç olduğunu söyleyerek, "2 takım da çok fazla mücadele etti, çok çalıştı. İki takım da maçı kazanmak için oynadı ama beraberlik çıktı. Topu kullanma anlamında sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bugün zemin de buna izin vermedi. Zemin de gerçekten çok kötüydü ama ben takımıma baktığım zaman oyun anlamında biz ofansif, planlı ve organize atak anlamında bugün sıkıntılar yaşadık. Kolektif olarak, takım olarak bu konuda daha güçlü olmak zorundayız. Bir süre sürekli uzun topa döndük. Hep kontratak kovaladık aslında teknik olarak. Çok fazla uzun top oynadığımız için de bir anlamda istediğimiz o topu döndürerek, topu kullanarak rakip bloklar arasında o boşlukları değerlendiremedik. Oyuncuların aslında maksimumunu verdiler bugün, onu söyleyebilirim. Herkes elinden geleni yaptı. İkinci yarı özelinde konuşacak olursam, ikinci yarı biraz daha iyiydik bence topu kullanma anlamında, biraz daha topa sahip olduk. Topu döndürme anlamında ama rakibimiz de aslında bizim hatalarımızdan bazı şanslar, pozisyon buldu. Bazı kötü, basit hatalar yaptık. Ve bazı şanslar yakaladı dediğim gibi. Ama işin nihayetine baktığın zaman bu beraberlik adil bir sonuç oldu. İki takım da aslında bu oyun anlamında beraberliği hak etti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"PLANLI, ORGANİZE ATAKLARDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ"
Sakat oyuncuların takıma döneceğini belirten Fernando Santos, "Planlı, organize ataklarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bir anda kontra atağa dönüyoruz ama benim istediğim Beşiktaş bu anlamda bir takım olmayacak. Oyunu yönlendiren, topa sahip olan ve bir şekilde organize atak yapan bir takım olmak zorunda. Bu konudaki sorunları biliyorum. İdmanlarda çalışarak bu sorunu düzenleteceğiz ki, 6-7 oyuncumuz takıma dönecek. Onlarla birlikte daha kolektif bir grup haline geleceğiz. Onlar döndüğü zaman biz hep beraber bu ofansif anlayışımızı oturtacağız. Türkiye ligi çok hızlı oynana bir lig ve uzun top oynanıyor. Takımlarda çok hızlı bir şekilde yüksek şiddetle oyun anlayışı görüyoruz. Kim başarılı olmak istiyor, kim şampiyon olmak istiyor, bu takımların topa sahip olması ve ileride biraz önce bahsettiğim gibi organize, uzun top olmayan ataklar yaparak sonuca gitmeleri gerekiyor. Bende zaten Beşiktaş'ı geleceği açısından böyle bir takım kurmak istiyorum. Bunları düzeltmek istiyoruz ve zaten düzelteceğiz" diye konuştu.

"KİM HAK EDİYORSA SAHADA OLACAK"
Türkiye Kupası ile ilgili sorulan soruya Santos, "Kupa konusunda bir şey söyleyemem. Ona daha var. Ben önümüzdeki ilk maçı düşünüyorum. Ben genel olarak takıma bakıyorum. Futbol bireysel bir oyun değil. Kolektif bir oyun. Bu oyun içerisinde de biz her oyuncuyu değerlendireceğiz. Biraz önce bahsettiğim oyuncular gelecek. Yeni transferler daha takımı tam tanımıyor. Benim onlardan istediklerimiz bilmiyorlar, anlamaya çalışıyorum. Onlardan tabi ki birçok şey istiyorum ama hepsini yapmaları da mümkün değil. Daha yeni geldiler. O açıdan dönecekler oyuncular ve yeni katılanlarla kim hak ediyorsa saha da olacak. Bahsettiğimiz sağlam ekibi kuracağız" dedi.

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