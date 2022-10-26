Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı! Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? | Video
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Ismael'in yerine gelecek yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, siyah beyazlılar yeni teknik direktör konusu netleştirdi.