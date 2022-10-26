Video Spor Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı! Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? | Video
Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı! Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? | Video

Beşiktaş Valerien Ismael ile yollarını ayırdı! Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? | Video

26.10.2022 | 14:27

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Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Ismael'in yerine gelecek yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, siyah beyazlılar yeni teknik direktör konusu netleştirdi.

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