'Beşiktaş'ın en zor maçı geride kaldı şampiyonluk şansı...'

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı: 'Beşiktaş'ın Rize karşısında aldığı galibiyetle şampiyon olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir puan kaybı hakkı var çoşkuya birlikteliğe bakıldığında en büyük adayın siyah beyazlılar olduğunu görüyoruz.'