Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı? İşte cevabı

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş, Galatasaray'ın Antalyaspor maçında puan kaybetmesini değerlendirdi ve liderlik koltuğunu ele geçirdi. Siyah beyazlı takımda annesi vefat eden Vincent Aboubakar, cenaze için ülkesine gitmesi sebebiyle 15. haftadaki Sivasspor ve 16. haftadaki Kayserispor maçlarında takımını yalnız bıraktı. Yarın öğlen saatlerinde Türkiye'ye dönecek olan Aboubakar'ın Çaykur Rizespor maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Yıldız golcüyle ilişkile detaylar Sercan Dikme aktardı.