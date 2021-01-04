Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı? İşte cevabı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
01:56
01:04
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçları A Spor'da | Video 04.01.2021 | 12:07
01:48
Erman Toroğlu: Oğuzhan Galatasaray'ın Falcao'su gibi! 03.01.2021 | 22:55
02:42
Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar 03.01.2021 | 22:51
01:56
Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 03.01.2021 | 22:34
01:10
Mehmet Özcan: Başından beri bir Van Persie hikayesi bekliyordum 03.01.2021 | 19:40
02:55
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video 03.01.2021 | 12:08
01:21
Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video 03.01.2021 | 11:47
00:55
Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor 03.01.2021 | 00:11
01:06
Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak" 03.01.2021 | 00:10
00:57
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 03.01.2021 | 00:06
00:50
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 02.01.2021 | 23:46
00:33
08:02
00:48
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 02.01.2021 | 00:10
05:57
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 01.01.2021 | 20:11
02:36
00:50
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş, Galatasaray'ın Antalyaspor maçında puan kaybetmesini değerlendirdi ve liderlik koltuğunu ele geçirdi. Siyah beyazlı takımda annesi vefat eden Vincent Aboubakar, cenaze için ülkesine gitmesi sebebiyle 15. haftadaki Sivasspor ve 16. haftadaki Kayserispor maçlarında takımını yalnız bıraktı. Yarın öğlen saatlerinde Türkiye'ye dönecek olan Aboubakar'ın Çaykur Rizespor maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Yıldız golcüyle ilişkile detaylar Sercan Dikme aktardı.