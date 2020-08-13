Beşiktaş'ın yeni transferini N'Sakala açıkladı!

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a imza atan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı takımın yeni transferini açıkladı. Başarılı sol bek, Nevzat Demir Tesisleri'nde çektiği videoda Alanyaspor'dan takım arkadaşı olan Welinton'u da gösterdi. Deneyimli stoperin Beşiktaş'la her konuda anlaştığı ifade ediliyor.