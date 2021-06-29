Video Spor Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi
29.06.2021 | 19:38

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Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın ismi Bayrampaşa'da spor tesislerine verildi 08:02
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Bayrampaşa Belediyesi tarafından Terazidere'de bulunan spor tesisinin adı 'Necip Uysal Spor Kompleksi' olarak değiştirildi ve resmi açılışı yapıldı. Açılışa; Necip Uysal, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve davetliler katıldı.

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Kurdela kesiminden önce açıklama yapan Atilla Aydıner, "Bugün çok anlamlı bir gün. Bayrampaşa'nın yetiştirmiş olduğu kıymetli evladımız Necip Uysal'ın, yani yaşayan bir efsane olarak adını en güzle bir şekilde çocuklarımıza Bayrampaşa'nın geleceği olan yeni yıldızlara yaşatmak ve yeni yeni Necip Uysal'lar, Arda Turan'lar yetiştirmek amacıyla bu güzel tesisimizin adını Necip Uysal Spor Kompleksi olarak Bayrampaşa'mıza, İstanbul'umuza ve tüm halkımıza armağan ediyoruz' diye konuştu.

Necip Uysal ise duygularını, "Atilla Başkanın söylemleri beni çok gururlandırıyor, mutlu ediyor.Tabii ki doğup büyüdüğüm yer, ilk oynadığım saha. Maneviyatı yüksek benim için. Buraya benim adımın verilmesi onur ve gururdur. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ederim böyle bir şeyi layık gördüğü için. Bayrampaşa futbol olsun basketbol olsun, bütün spor dallarında sporcu çıkaran bir ilçe. Bunu da inşallah böyle sahalarla, alttan gelen çocuklarla devam ettiririz inşallah" sözleriyle açıkladı.

Açılışın ardından konuklar tesisi gezdi ve başlama vuruşunu Başkan Atilla Aydıner ile Necip'in yaptığı altyapı takımlarının maçını izledi.

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